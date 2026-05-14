L’agricoltore manager agro-civico contro lo spopolamento | la proposta della Cia Abruzzo

Durante una seduta straordinaria del Comitato per la legislazione regionale, la Cia Abruzzo ha presentato un piano di proposte rivolto alle aree interne della regione. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento e rilanciare l’agricoltura, con un focus particolare sull’agricoltore manager agro-civico. La proposta viene portata all’attenzione della Regione in un momento di discussione sulle modifiche alle leggi regionali dedicate alla montagna. La discussione si inserisce in un quadro di iniziative per sostenere le zone rurali.

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Un piano di proposte per rilanciare le aree interne e contrastare lo spopolamento. E' quello che la Cia Abruzzo porta al tavolo della Regione in occasione della seduta straordinaria del Comitato per la legislazione dedicata alle modifiche delle leggi regionali sulla montagna. La richiesta è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Appennino, proposta di Muzzarelli: incentivi fiscali contro lo spopolamento? Punti chiave Come possono gli incentivi fiscali fermare l'abbandono dei borghi appenninici? Quali servizi essenziali mancano per convincere i... Marsilio a Bruxelles per il progetto "Right to stay": "Contro lo spopolamento in Abruzzo al lavoro da tempo"L'Abruzzo già dal primo mandato dell'amministrazione regionale Marsilio, ha iniziato a lavorare per contrastare lo spopolamento delle aree montane e... Temi più discussi: Assemblea Cia: 9 italiani su 10 temono frane, alluvioni, dissesto. Ma l’agricoltura protegge - CIA; Reddito, clima, aree interne, Pac: le priorità dell’agricoltura italiana secondo Cia-Agricoltori; Agia Abruzzo: Il ricambio generazionale in agricoltura chiave per la sicurezza del territorio e lo sviluppo sostenibile; AGIA Abruzzo: ricambio generazionale in agricoltura decisivo per sicurezza del territorio. L’agricoltore manager agro-civico contro lo spopolamento: la proposta della Cia AbruzzoUn documento corposo e pieno di proposte quello che la Confederazione consegna alla Regione per mettere in campo un piano concreto che tuteli i territori e chi ci vive e lavora. Dalla zootecnia di mon ... ilpescara.it Montagna e aree interne, CIA Abruzzo alla Regione: L’agricoltore diventi manager agro-civico del territorioMontagna e aree interne: CIA Abruzzo presenta alla Regione un piano organico contro lo spopolamento Una strategia organica per fermare lo spopolamento delle aree interne, rilanciare la montagna ... terremarsicane.it