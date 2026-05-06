Marsilio a Bruxelles per il progetto Right to stay | Contro lo spopolamento in Abruzzo al lavoro da tempo

L'Abruzzo già dal primo mandato dell'amministrazione regionale Marsilio, ha iniziato a lavorare per contrastare lo spopolamento delle aree montane e interne. A dirlo il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio al termine dell’incontro dedicato al lancio della strategia europea “Right to.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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AAA cercasi abitanti: al via il piano regionale contro lo spopolamento dei borghi calabresiLa Regione Calabria ha avviato un nuovo progetto innovativo con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e rilanciare i borghi del territorio.

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Cosa succede, quando capisci che l’unica cosa che ti manca ti è stata negata dal tuo stesso senso del dovere Csaba dalla Zorza Io sono Adele Da oggi in libreria! marsilioeditori.it/libri/scheda-l… #Marsilio #Romanzi #CsabadallaZorza #IoSon x.com