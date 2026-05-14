Anna De Veredicis ha annunciato la sua candidatura, entrando a far parte della rete nazionale di ‘Facciamo eleggere’. Questa campagna è promossa dal ‘Forum disuguaglianze e diversità’ e da ‘Ti candido’, con l’obiettivo di sostenere candidati impegnati sui temi della giustizia sociale e ambientale. La candidatura si inserisce in un progetto che mira a promuovere valori legati alla sostenibilità e all’equità sociale a livello nazionale.

La candidatura di Anna De Veredicis entra nella rete nazionale di ‘ Facciamo eleggere ’, la campagna promossa dal ‘Forum disuguaglianze e diversità’ e da ‘Ti candido’ a sostegno di candidati e candidate impegnati sui temi della giustizia sociale e ambientale. La 28enne in corsa per confermare il proprio posto nell’Aula di piazza Matteotti nelle liste del Partito democratico a sostegno del sindaco uscente Marco Panieri è infatti tra i dodici nomi scelti a livello nazionale per le amministrative del 24 e 25 maggio. Un riconoscimento che De Veredicis legge come la conferma di un percorso già avviato negli anni, dentro e fuori la politica. "Per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’agenda di De Veredicis : "Più sociale e ambiente"

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