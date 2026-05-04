Nasce il turismo che aiuta ambiente e sociale | un riassetto in meno per un gesto solidale in più

A Ferrara, alcuni hotel hanno avviato un nuovo progetto in collaborazione con il consorzio Visit Ferrara, coinvolgendo gli ospiti in iniziative di sostegno all’ambiente e alle comunità locali. L’obiettivo è promuovere un turismo più consapevole, che riduca l’impatto ambientale e favorisca azioni solidali. L’intervento si inserisce in un quadro di rinnovamento delle pratiche nel settore dell’ospitalità, con un focus sulla responsabilità sociale.

A Ferrara gli hotel coinvolgono gli ospiti per sostenere ambiente e comunità attraverso il progetto promosso con il consorzio Visit Ferrara. L’iniziativa parte dall’idea di trasformare un gesto quotidiano, spesso dato per scontato durante un soggiorno in hotel, in un’azione concreta a favore del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Attenzione all'ambiente e inclusione sociale: nel Lecchese nasce la "stoviglioteca" due volte eticaA Oggiono prende vita un progetto che unisce attenzione all’ambiente e inclusione sociale: la “SFAviglioteca”, una stoviglioteca due volte etica. Conad vicino casa: "Supermercato che aiuta l’ambiente"Sostenibilità è un concetto che può essere associato a molti ambiti, tra cui l’alimentazione. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Puglia, nasce Costa a Sud: il turismo senza barriere che unisce mare e Monti Dauni; Turismo, nasce la DMO del Lazio Meridionale; V.I.T.E., a Spoleto nasce il turismo etico che crea autonomia e comunità; Turismo, nasce la roadmap per portare il Cuneese sui mercati internazionali. A Lecce nasce Nawigo, la startup che usa l’intelligenza artificiale per orientare i viaggiatoriScopri Nawigo, la startup di Lecce che rivoluziona il turismo in Puglia. Grazie al Travel DNA, organizzi viaggi personalizzati e autentici superando lo stress della ricerca online. leccenews24.it Infrastrutture e intelligenza artificiale, il ruolo degli ecosistemi nel futuro del turismoIl White Paper di Repower e Turismi.ai – in anteprima esclusiva su Repubblica – esplora il settore attraverso quattro dimensioni, dall’accessibilità alla ... repubblica.it Parto in volo da Dakar a Roma: nasce a bordo e il bimbo prende il nome del comandante - facebook.com facebook Oggi nel 1655 nasce a Padova Bartolomeo Cristofori. Trasferitosi a Firenze alla corte dei Medici, intorno al 1690 diede vita al pianoforte, sostituendo i salterelli del clavicembalo con innovativi martelletti. Un’intuizione geniale che ha segnato la storia #4maggio x.com