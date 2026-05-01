Il rendiconto annuale si concentra su tre ambiti principali: sociale, sicurezza e ambiente. Le relazioni ufficiali mostrano come i dati raccolti riflettano le attività svolte in questi settori durante l’anno. I documenti evidenziano interventi, spese e risultati raggiunti, offrendo un quadro dettagliato delle azioni intraprese dall’amministrazione pubblica. La presentazione si inserisce in un contesto di trasparenza e rendicontazione delle decisioni politiche e amministrative.

"Il bilancio non è solo la somma algebrica di tanti numeri, ma è lo specchio dell’attività politica dell’amministrazione". Così l’assessore Riccardo Pagni (foto) ha introdotto il rendiconto 2025, spiegando: "Al terzo anno è opportuno un bilancio politico dell’impiego del denaro. Il primo punto sono i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia: nel 2023 avevamo speso 7,3milioni di euro, nel 2025 9,1, perché abbiamo scelto di non lasciare indietro nessuno. Per l’ordine pubblico e la sicurezza siamo passati dai 4,7 milioni nel 2023 a 5,2 milioni nel 2025". E ancora: "Abbiamo speso una parte importante per la valorizzazione dei beni e delle attività culturali dove passiamo da 9,2 milioni del 2023 a 10,3 milioni nel 2025; mentre la parte relativa al turismo è passata da 3,8 milioni nel 2023 a 5,3 nel 2025 – ha continuato Pagni –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sociale, sicurezza e ambiente. Ecco le sfide del rendiconto

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