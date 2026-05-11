No Mario Draghi non è sbarcato su Threads

Nessuna comunicazione ufficiale conferma che Mario Draghi sia approdato sulla piattaforma Threads. Circolano invece dichiarazioni in cui si presenta e spiega le motivazioni per aver creato un profilo, senza però specificare se si tratti di un vero account o di un'interpretazione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali o conferme riguardo a un suo coinvolgimento attivo o a eventuali contenuti pubblicati.

«Buongiorno a tutti, sono Mario Draghi. Ieri mi sono presentato e ho condiviso con voi le ragioni che mi hanno spinto ad aprire questo spazio su Threads. Da oggi inizierò a condividere alcune riflessioni sui mercati finanziari, sull’economia europea e sulle trasformazioni dell’economia globale. Se riterrete utili questi contenuti, continuate a seguirmi. Continueremo insieme questo percorso di approfondimento e comprensione». Sembra un messaggio molto pacato, polite. Ma non è al 100 per cento stile draghiano. La confermano a Open fonti vicine all’ex numero della Bce, nonché ex presidente del Consiglio.🔗 Leggi su Open.online

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