L' affondo del comitato contro l' Asp di Reggio che continua a raccontare verità che non esiste
Il comitato contro l'Asp di Reggio Calabria ha accusato l'ente di diffondere informazioni non corrispondenti alla realtà. Nonostante annunci ufficiali, dichiarazioni pubbliche e eventi di inaugurazione, il gruppo sostiene che le affermazioni dell'Asp non trovano riscontro nei fatti concreti. La questione riguarda presunte discrepanze tra quanto comunicato dall'ente e la situazione reale sul territorio.
Annunci, dichiarazioni e tagli del nastro, ma l'Asp di Reggio Calabria “continua a raccontare una realtà che semplicemente non esiste”.Ad affermarlo è Marisa Valensise, presidente del comitato spontaneo a tutela della salute, denunciando il modo in cui il governo della sanità pubblica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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