L' affondo del comitato contro l' Asp di Reggio che continua a raccontare verità che non esiste

Il comitato contro l'Asp di Reggio Calabria ha accusato l'ente di diffondere informazioni non corrispondenti alla realtà. Nonostante annunci ufficiali, dichiarazioni pubbliche e eventi di inaugurazione, il gruppo sostiene che le affermazioni dell'Asp non trovano riscontro nei fatti concreti. La questione riguarda presunte discrepanze tra quanto comunicato dall'ente e la situazione reale sul territorio.

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