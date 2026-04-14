La Route 66 non esiste più ma continua a raccontare l’America

La Route 66, simbolo storico delle strade americane, non è più riconoscibile come una volta, ma il suo fascino resta vivo nella cultura e nell’immaginario collettivo. Le immagini che scorrevano dal finestrino di un’auto lungo questa strada rappresentano un pezzo di storia americana, anche se la strada stessa è stata declassata e in parte abbandonata. Nonostante i mutamenti, la sua leggenda continua a essere raccontata attraverso fotografie, racconti e film.

E se il movimento, il finestrino con le immagini che scorrono come al cinema, diventasse un tipo di prosa? Se la mobilità acquisisse un significato simile a quello del “divenire” filosofico o del ruotare nel qui e ora dei buddhisti, ma con l’odore delle sigarette e delle pompe di benzina? Prima, durante e oltre “On the Road” di Jack Kerouac, la poesia nell’essenza dell’America è la strada, ha una ritmica della strada, una sua categoria bibliografica ed esistenziale. Se i paesaggi sono quelli dell’immaginazione collettiva – come dice Tyler Childers introducendo il cantautore Robert Earl Keen alla Grand Ole Opry – il messaggio è un segnale chiaro: « The road goes on forever and the poetry never ends » (la strada va avanti per sempre e la poesia non finisce mai).🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Route 66 non esiste più, ma continua a raccontare l’America La Via Emilia, quasi una Route 66. Il pop padano narrato per immaginiC’è una linea immaginaria che attraversa l’Emilia e la collega da un altrove fatto di musica, sogni e desideri. Leggi anche: Route 66, i 100 anni della "The Mother Road" americana The Epitome of Cool: Chasing the American Dream in the 80s Argomenti più discussi: On the road | La Route 66 non esiste più, ma continua a raccontare l’America; 100 anni di Route 66: il viaggio on the road definitivo sulla 'Mother Road' americana; Route 66?, l'iconica strada di 3.755 km che divide gli Usa compie cento anni. Viaggio nel percorso da est ad ovest; Centenario Route 66: nel 2026 la strada del mito compie cent’anni. L'orizzonte americano visto dalla mitica Route 66 dopo 100 anni facebook #FIFA 2026, America 250 e Route 66: si accende l'estate negli #Usa x.com