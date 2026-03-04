Il rappresentante della Fiom critica le affermazioni del ministro Adolfo Urso, che nel 2024 aveva dichiarato la possibilità di produrre un milione di automobili. La sua opinione si concentra sul fatto che Urso descrive una realtà che, secondo la Fiom, non corrisponde ai fatti. Inoltre, sono state rivolte accuse dirette a Elkann, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

“Il ministro Adolfo Urso nel 2024 diceva che l’obiettivo di produrre un milione di autovetture fosse raggiungibile. Un anno dopo, sempre lo stesso ministro ha detto di essere convinto che la produzione in Italia potrà raggiungere un milione di auto se cambieranno le regole europee. Noi oggi produciamo delle auto e quelle che produciamo non se le comprano. E poi c’è il ministro che dice che stiamo andando verso la produzione di un milione di veicoli. C’è chi immagina una realtà che poi non esiste nei fatti. Siamo alla dispercezione della realtà”. Così il segretario generale della Fiom-Cgil Michele De Palma ha risposto a una domanda su Stellantis de Ilattoquotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, l’affondo di De Palma (Fiom) contro Urso: “Il ministro racconta una realtà che non esiste”. E attacca Elkann

Stellantis, Fiom in presidio di fronte a Mirafiori. De Palma: “La fabbrica non è di Elkann, ma di operai e italiani”“Questo stabilimento non è di proprietà di John Elkann, ma degli operai che ci hanno buttato il sangue per produrre le auto ma anche in parte della...

Stellantis, il segretario Fiom-Cgil De Palma: "Gestione Tavares ha compiuto errori"“Gli errori” nella gestione di Stellantis “sono stati compiuti nella gestione Tavares, e in parte gli effetti sono determinati dalle scelte sbagliate...

Contenuti e approfondimenti su Stellantis l'affondo di De Palma Fiom....

Discussioni sull' argomento Celentano in pausa: la crisi silenziosa che scuote il centrodestra; Juve irriconoscibile (e non solo per la maglia), un azionista a John Elkann: Ora basta! Vendi la squadra.

Stellantis, John Elkann e la confessione su questo anno difficileElkann ammette le difficoltà di Stellantis nel 2025: oltre 22 miliardi di perdite, un'organizzazione da ricostruire e nuovi modelli 2026. motorisumotori.it

Stellantis: piattaforme Leapmotor per le elettriche di Fiat, Opel e PeugeotStellantis valuta l’uso delle piattaforme Leapmotor per ridurre i costi delle elettriche Fiat, Opel e Peugeot destinate al mercato europeo. newsauto.it

Doppia mossa Exor: Elkann verso la conferma in Stellantis, La Stampa ceduta dopo un secolo facebook

Stellantis: assemblea il 14/4, proposta rielezione di Elkann e Peugeot. Numero membri del Board salirà da 11 a 12 con nomina Esser x.com