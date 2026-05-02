Sodano raccoglie la sfida degli architetti | un patto per la rigenerazione e la difesa della costa ad Agrigento

Un rappresentante delle istituzioni ha risposto a un documento inviato dagli architetti locali, in cui vengono elencate le priorità per il territorio. Nel testo si ringrazia per il contributo rivolto alla città e si evidenzia l’attenzione rivolta a temi legati alla rigenerazione e alla tutela della costa in una città dell’agrigentino. La comunicazione si inserisce nel contesto delle attività di dialogo tra enti pubblici e professionisti.