Sodano raccoglie la sfida degli architetti | un patto per la rigenerazione e la difesa della costa ad Agrigento
Un rappresentante delle istituzioni ha risposto a un documento inviato dagli architetti locali, in cui vengono elencate le priorità per il territorio. Nel testo si ringrazia per il contributo rivolto alla città e si evidenzia l’attenzione rivolta a temi legati alla rigenerazione e alla tutela della costa in una città dell’agrigentino. La comunicazione si inserisce nel contesto delle attività di dialogo tra enti pubblici e professionisti.
Ho letto con grande attenzione l’elenco di priorità che l’Ordine da Lei rappresentato ha rivolto ai candidati alla carica di sindaco e, prima di tutto, desidero ringraziarLa per il contributo offerto alla città, sottoponendo temi fondamentali ai fini della comprensione degli obiettivi da.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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