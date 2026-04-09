Agrigento sta affrontando un problema di erosione costiera che interessa circa 140 chilometri di spiagge, dal porto di Menfi fino a Licata. Per rispondere a questa emergenza, l’Ordine degli architetti ha presentato alcune proposte strategiche ai candidati alla guida della città. La questione riguarda un tratto di costa che rischia di essere compromesso, e le proposte mirano a trovare soluzioni per tutelare il territorio.

L’Ordine degli architetti ha presentato una serie di proposte strategiche ai candidati alla guida di Agrigento per affrontare l’emergenza legata all’erosione del litorale, un fenomeno che minaccia un tratto di costa lungo circa 140 chilometri, estendendosi da Porto Palo di Menfi fino a Licata. La necessità di interventi strutturali e immediati emerge con forza dopo i precedenti dibattiti su temi quali le infrastrutture, il decoro della città e la rigenerazione urbana. Le ferite aperte tra falesie e centri abitati. Il pericolo dell’avanzata marina non è solo una proiezione statistica, ma una realtà che ha già segnato il territorio con danni tangibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento sotto assedio: il piano degli architetti per salvare la costa

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