Il Mayhem Ball di Lady Gaga ha registrato oltre 400 milioni di euro di incassi e quasi 2 milioni di biglietti venduti. Con questi numeri, il tour si colloca tra i dieci più redditizi mai realizzati da un’artista femminile. La tournée ha attraversato diverse città, attirando un vasto pubblico e generando importanti ricavi. I concerti sono stati distribuiti su più mesi, confermando il successo commerciale dell’evento.

Con oltre 400milioni e poco meno di 2milioni di biglietti venduti, il Mayhem Ball di Lady Gaga diventa uno dei dieci tour con l’incasso più alto di un’artista femminile nella storia. Il 13 aprile la popstar ha salutato il pubblico con l’ultima date tenutasi al Madison Square Garden di New York, un anno dopo i primi live che avevano anticipato l’ottavo tour di Gaga, andati in scena al Coachella 2025, e che successivamente l’hanno vista esibirsi in giro per tutto il mondo. Il Mayhem Ball ha riportato l’artista in Italia dopo sette anni, con i due concerti tenutisi all ‘ Unipol Forum di Milano. Secondo i dati riportati da Billboard Boxscore, il tour ha incassato 419,5 milioni di dollari e venduto poco meno di due milioni di biglietti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Mayhem Ball di Lady Gaga è tra i dieci tour con gli incassi più alti di sempre

Lady Gaga, intro concerto Milano 2025 - The Mayhem Ball Tour #ladygaga #themayhemballtour

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