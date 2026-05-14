Ladro bloccato in flagranza al Centro Direzionale | usava un coltellino per aprire le auto

Un uomo è stato arrestato nel pomeriggio nel Centro Direzionale di Napoli mentre cercava di manomettere il navigatore di una Volkswagen T-Roc bianca. La vettura era stata aperta con un coltellino multiuso, e l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare il tentativo di furto in flagranza. L’uomo si trovava vicino all’auto al momento del fermo e non ha opposto resistenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno identificato e arrestato il soggetto.

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