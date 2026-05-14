Ladro bloccato in flagranza al Centro Direzionale | usava un coltellino per aprire le auto
Un uomo è stato arrestato nel pomeriggio nel Centro Direzionale di Napoli mentre cercava di manomettere il navigatore di una Volkswagen T-Roc bianca. La vettura era stata aperta con un coltellino multiuso, e l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare il tentativo di furto in flagranza. L’uomo si trovava vicino all’auto al momento del fermo e non ha opposto resistenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno identificato e arrestato il soggetto.
Un uomo è stato fermato in flagranza di reato questo pomeriggio all'interno del Centro Direzionale di Napoli, sorpreso mentre tentava di manomettere il navigatore di bordo di una Volkswagen T-Roc bianca dopo averla aperta con un coltellino multiuso.Secondo la relazione di servizio redatta da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Sullo stesso argomento
Furto sventato al Centro Direzionale di Napoli, la sicurezza GESECEDI blocca il ladroTempo di lettura: 2 minutiUn tentativo di furto è stato sventato ieri pomeriggio, intorno alle 18:10, al Centro Direzionale di Napoli.
Auto in una scarpata nel Napoletano: ferito un uomo, 6 chilometri di coda sulla Statale del Centro DirezionaleL'incidente si è verificato nel territorio di Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli.
Si parla di: Furto sventato al Centro Direzionale di Napoli, la sicurezza GESECEDI blocca il ladro; Furto sventato al Centro Direzionale di Napoli la sicurezza GESECEDI blocca il ladro.