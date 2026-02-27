Auto in una scarpata nel Napoletano | ferito un uomo 6 chilometri di coda sulla Statale del Centro Direzionale

Un incidente si è verificato a Castello di Cisterna, nel Napoletano, coinvolgendo un'auto finita in una scarpata. A seguito dello schianto, un uomo è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Sul luogo dell’incidente si sono formati circa sei chilometri di coda sulla Statale del Centro Direzionale, che collega la zona con il resto della città.

L'incidente si è verificato nel territorio di Castello di Cisterna, nella provincia di Napoli. Il conducente dell'auto è stato soccorso e trasportato in ospedale.

