Fabriano caccia all’auto dei ladri | inseguimento tra le frazioni e fuga nelle campagne

Durante il fine settimana, a Fabriano, si è verificato un inseguimento tra le frazioni di Argignano e San Michele, con la polizia impegnata nella caccia all’auto dei ladri. L’auto è stata inseguita tra le strade rurali e le campagne circostanti, mentre i sospetti cercavano di sfuggire alle forze dell’ordine. L’intera operazione ha coinvolto diverse pattuglie che hanno cercato di bloccare i veicoli in fuga.

Fabriano (Ancona), 17 marzo 2026 – Alta tensione nel weekend appena trascorso tra le frazioni di Argignano e San Michele. Un’operazione congiunta tra gli agenti del commissariato di polizia di Fabriano e la polizia locale ha portato all'intercettazione di un’auto sospetta, già segnalata in diverse regioni del Centro Italia per reati contro il patrimonio e furti in abitazione. Furti messia segno anche nel Fabrianese nei giorni scorsi. L’operazione rientra nell'ambito dei servizi integrati di controllo del territorio disposti dal questore Cesare Capocasa, d’intesa con il prefetto Valiante, volti a prevenire la criminalità predatoria che spesso colpisce le zone più isolate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, caccia all’auto dei ladri: inseguimento tra le frazioni e fuga nelle campagne Articoli correlati Cane abbandonato sulla Telesina: inseguimento per ore tra auto e Tir, poi la fuga nelle campagneA notare l’animale è stata l’avvocata Maria Fusco, residente a Paupisi e da tempo impegnata nella tutela degli animali, che stava percorrendo la... Portavalori, commando braccato: la fuga a piedi nelle campagne e l'inseguimento dei carabinieri. La cattura di due banditiSono foggiani i due banditi sottoposti a fermo dai carabinieri del nucleo investigativo di Lecce per l'assalto ad un portavalori commesso questa... Tutti gli aggiornamenti su Fabriano caccia all'auto dei ladri... Argomenti discussi: Armi custodite in casa in maniera insicura e munizioni non dichiarate: tre denunce. Fabriano, caccia all’auto dei ladri: inseguimento tra le frazioni e fuga nelle campagneI malviventi, sentendosi braccati, hanno abbandonato la vettura dileguandosi. L'operazione congiunta tra gli agenti del commissariato di polizia di Fabriano e la polizia locale proegue per arrivare ai ... ilrestodelcarlino.it Ucciso con una coltellata. Muore a 23 anni dopo una lite nella zona universitaria. È caccia all’assassinoStavano andando a riprendere le auto per tornare a casa, a Fabriano. Serata in discoteca a Perugia come, qualche volta succedeva. Serata diventata tragedia all’alba di ieri. Per una ragione che gli ... lanazione.it