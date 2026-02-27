Quattro ladri al supermercato | in 3 scappano poi abbandonano il complice e 500 euro di merce

Quattro persone sono entrate in un supermercato di via Ungarelli a Ferrara giovedì 26 alle 18. Tre di loro sono riusciti a scappare con circa 500 euro di merce, lasciando il quarto complice sul posto. La Polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata e ha avviato le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

