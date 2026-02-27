Il giovane della MLS prende d’assalto il campionato mentre i New York Red Bull anticipano la prossima grande vendita europea | The Boy’s A Bit Special

Un giovane talento della MLS si sta facendo notare nel campionato, attirando l’attenzione su di sé con prestazioni sorprendenti. I New York Red Bulls si preparano a una possibile grande cessione verso l’Europa, puntando su un giocatore che promette molto. Di seguito, vi proponiamo una traduzione fedele di un articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, pensato per chi non è esperto di inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Se sei abbastanza bravo, sei abbastanza grande: basta chiedere ai New York Red Bulls. Dalla sua fondazione nel 2005, la New York Red Bulls Academy si è affermata come uno dei migliori sviluppatori di talenti in Nord America, producendo una serie di giocatori di talento che hanno continuato a prosperare in Europa e MLS: Tyler Adams, Timothy Weah, Matt Miazga e altri tra loro. Ma anche per i loro standard, l'undici titolare dei Red Bull durante l'apertura della stagione dello scorso fine settimana presentava un gruppo di giovani talenti prodigiosi.