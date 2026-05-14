L’Adamant alza la voce e si porta sul 2-1 Marchini guida la riscossa | salvezza più vicina

L'Adamant Ferrara ha vinto l'incontro contro il Fulgor Fidenza con il punteggio di 85-73, portandosi sul 2-1 nella serie. La partita ha visto una buona prestazione di Milovanovic e Zucca, entrambi con 17 punti, mentre Ghidini e Stuerdo non sono scesi in campo. La squadra di Marchini si avvicina alla salvezza, mentre il Fulgor ha schierato Carnevale, Pezzani, Caporaso e altri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Fulgor Fidenza 73 Adamant Ferrara 85 FULGOR: Carnevale, Pezzani 3, Mantynen 17, Ghidini 3, Scattolin 5, Caporaso ne, Milovanovic 10, Zucca 17, Stuerdo ne, Placinschi 13, Obase ne, Mane 5. All. Origlio. ADAMANT FERRARA: Pampolini ne, Sackey 6, Pellicano 10, Gatti 2, Pierotti 9, Tio 22, Solaroli ne, Jovanovic 15, Motta ne, Marchini 14, Casagrande 7, Caiazza. All. Sacco. Parziali: 18-15; 35-45; 58-67. L’ Adamant cancella gara 2 e si porta a casa il terzo atto della serie con Fidenza, e a questo punto manca solo una vittoria per festeggiare la tanto agognata salvezza. I biancazzurri, dopo un brutto primo quarto, prendono in mano le redini del match e conducono praticamente sempre, resistendo alla rimonta fidentina in avvio di ripresa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Adamant alza la voce e si porta sul 2-1. Marchini guida la riscossa: salvezza più vicina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Si nascondono sugli spalti e scommettono sul tennis: Musetti alza la voceLorenzo Musetti ha detto una cosa che nel tennis si sente spesso a mezza voce, ma raramente così chiara davanti ai microfoni. Pari a Correggio. Salvezza più lontana. Marchini furibondoCORREGGESE 1TREVIGLIESE 1 CORREGGESE (4-3-3): Mantini; Ghizzardi, Giorgini, Ferraresi, Motti (35’ st Marino); Manuzzi, Galli (21’ st Squarzoni),... Temi più discussi: L’Adamant alza la voce e si porta sul 2-1. Marchini guida la riscossa: salvezza più vicina; Adamant, Fidenza sbanca la Bondi Arena: serie sull’1 a 1; Adamant, di cuore e sofferenza: Fidenza battuta, il playout inizia col piede giusto; Adamant, la corsa salvezza ora si complica. Errori in serie, a rimbalzo senza Renzi è dura. Spal, Parlato: Azzeriamo tutto, è una finale. Vietati i calcoli, i tifosi ci daranno l'energia decisiva x.com Adamant: oltre 500 biglietti venduti per l'esordio playoff alla Bondi ArenaProcede spedita la prevendita dei biglietti per l’esordio playoff dell’Adamant, fissato per domani pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena contro Oderzo. A ieri sera, tra biglietti staccati, tagliandi ... ilrestodelcarlino.it Adamant in campo. Operazione salvezza. Si parte con FidenzaL’Adamant vuole andare sul 2-0 per ipotecare la salvezza, e per farlo avrà bisogno anche del supporto del suo pubblico, chiamato a riempire gli spalti del palasport e a spingere i propri beniamini. sport.quotidiano.net