Pari a Correggio Salvezza più lontana Marchini furibondo

Nella partita tra le squadre di Correggio e Trevigliese, il risultato finale è stato di 1-1. La squadra di casa ha raggiunto il pareggio con un gol segnato nel corso del secondo tempo, dopo aver subito un gol nel primo. La partita si è conclusa con un punteggio che non ha permesso alla squadra di Correggio di avvicinarsi alla salvezza, che ora appare più lontana. Durante il match, il tecnico della squadra di casa si è mostrato molto arrabbiato.