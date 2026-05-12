Si nascondono sugli spalti e scommettono sul tennis | Musetti alza la voce

Durante un evento recente, il tennista ha affermato pubblicamente che alcuni spettatori sugli spalti si dedicano a scommesse durante le partite. La dichiarazione è arrivata in una fase in cui il giocatore ha espresso alcune preoccupazioni sul comportamento di alcuni presenti alle partite, sottolineando la sua volontà di portare l’attenzione su questa problematica. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione di media e pubblico.

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