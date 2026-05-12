Si nascondono sugli spalti e scommettono sul tennis | Musetti alza la voce
Durante un evento recente, il tennista ha affermato pubblicamente che alcuni spettatori sugli spalti si dedicano a scommesse durante le partite. La dichiarazione è arrivata in una fase in cui il giocatore ha espresso alcune preoccupazioni sul comportamento di alcuni presenti alle partite, sottolineando la sua volontà di portare l’attenzione su questa problematica. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione di media e pubblico.
Lorenzo Musetti ha detto una cosa che nel tennis si sente spesso a mezza voce, ma raramente così chiara davanti ai microfoni. Sugli spalti non ci sono sempre soltanto tifosi, appassionati o curiosi arrivati per godersi una partita. A volte ci sono persone che seguono il match con un altro interesse, quello della scommessa in tempo reale, punto dopo punto, game dopo game. Le parole sono dirette: “Succede molto spesso che ci siano scommettitori, ovunque. In alcune partite è abbastanza chiaro che qualcuno stia giocando tra il pubblico, tifando non per il favorito di casa, e addirittura disturbando. Dobbiamo cercare di allontanare queste persone. L’ATP deve aumentare la sicurezza in questo senso”.🔗 Leggi su Sportface.it
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