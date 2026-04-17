Perdite d' acqua il Comitato di quartiere di Pietrastorta sollecita l' intervento di Sorical

Il Comitato di quartiere di Pietrastorta ha diffuso un comunicato in cui chiede a Sorical di intervenire per le perdite d'acqua presenti nel quartiere. La richiesta arriva dopo vari solleciti e diversi mesi senza che siano state effettuate le riparazioni necessarie. Il comitato sottolinea la mancanza di risposte da parte dell'ente responsabile nonostante le segnalazioni ripetute.

Il Comitato di quartiere di quartiere di Pietrastorta chiede a Sorical come “sia possibile che, dopo i numerosi solleciti per la riparazione di alcune perdite di acqua, dopo mesi non ci sia ancora un riscontro”.Dall’inizio dell’anno, insistono sul territorio di Pietrastorta alcune perdite di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Perdite d'acqua e rete vecchia, Aica annuncia il piano d'intervento a Canicattì: ecco in quali zoneInterventi già programmati sulla rete idrica e un piano straordinario di riparazioni per affrontare le criticità strutturali. Perdite d’acqua, il piano di AsteaAstea Spa accelera sulla modernizzazione della rete idrica del territorio con un intervento che, nel prossimo quadriennio, porterà alla sostituzione... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Perdite d’acqua a Pietrastorta, il comitato di quartiere: Sorical ignora le nostre richieste di intervento · ilreggino.it; Pietrastorta, il comitato di quartiere: Perdite d’acqua da mesi, intervento urgente di Sorical; Lago di Albano: il 18 aprile il presidio del Comitato Protezione Boschi a difesa del bacino; Il Pnrr a Napoli sta per scadere e le periferie aspettano ancora le case promesse. Perdite d'acqua, il Comitato di quartiere di Pietrastorta sollecita l'intervento di SoricalIl Comitato di quartiere di quartiere di Pietrastorta chiede a Sorical come sia possibile che, dopo i numerosi solleciti per la riparazione di alcune perdite di acqua, dopo mesi non ci sia ancora un ... reggiotoday.it Il sottopasso della Colombo che perde acqua a fiumi da dieci anniDa circa dieci anni, secondo le testimonianze dei residenti di Mostacciano, il sottopasso di via Bruno Brandellero non fa altro che perdere acqua. A fiumi. Una situazione più volte segnalata dal ... romatoday.it Scomparso da Tivoli. L'appello dei familiari e del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi: “Si è allontanato a bordo di una Golf” - facebook.com facebook