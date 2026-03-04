Furti in casa Abruzzo tra le regioni con l’aumento più alto | Chieti tra le province con la crescita maggiore

Nel 2024 in Abruzzo sono stati registrati 2.933 furti in abitazione, con una media di 23,1 episodi ogni 10.000 abitanti. Tra le province, Chieti si distingue per l'incremento più consistente di questi reati. I dati sono stati raccolti dalle forze dell'ordine e pubblicati recentemente, evidenziando un aumento rispetto agli anni precedenti.

Nel 2024 registrati 2.933 episodi (+10,6%). Nel primo semestre 2025 lieve calo del 2,7% secondo l’Osservatorio Censis-Verisure Nel 2024 in Abruzzo sono stati registrati 2.933 furti in abitazione, pari a 23,1 episodi ogni 10mila abitanti. Il dato colloca la regione al quinto posto in Italia per incremento rispetto all’anno precedente, con una crescita del 10,6%. Nel primo semestre del 2025, dopo l’aumento registrato nel 2024, si osserva però un primo segnale di rallentamento: i furti in abitazione diminuiscono del 2,7%, passando da 1.177 episodi tra gennaio e giugno 2024 a 1.145 nello stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda le rapine in abitazione, cioè i casi in cui l’intrusione avviene con violenza nei confronti delle persone presenti, nel 2024 in Abruzzo sono stati registrati 44 episodi, pari a 3,5 casi ogni 100mila abitanti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

