Laboratorio pittorico conviviale tecnica acrilica sotto il salice Faustin
Martedì 2 giugno, alle ore 17, presso via Olmo 44 a Tribano, si svolgerà un laboratorio pittorico conviviale dedicato alla tecnica acrilica sotto il salice “Faustin”. L’evento, aperto a tutti, si svolgerà ai piedi dell’albero e prevede un’attività artistica condivisa, pensata come un momento di relax e di contatto con l’arte. La partecipazione è libera e senza prerequisiti, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra le persone attraverso la pittura.
Martedi 2 Giugno dalle ore 17, ai piedi del maestoso salice “Faustin” in via Olmo 44 a Tribano, si terrà un laboratorio pittorico conviviale aperto a tutti, pensato come momento di rigenerazione e benessere attraverso l’arte.Il laboratorioUn’esperienza all’insegna della condivisione e del tempo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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