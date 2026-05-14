Laboratorio pittorico conviviale tecnica acrilica sotto il salice Faustin

Martedì 2 giugno, alle ore 17, presso via Olmo 44 a Tribano, si svolgerà un laboratorio pittorico conviviale dedicato alla tecnica acrilica sotto il salice “Faustin”. L’evento, aperto a tutti, si svolgerà ai piedi dell’albero e prevede un’attività artistica condivisa, pensata come un momento di relax e di contatto con l’arte. La partecipazione è libera e senza prerequisiti, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra le persone attraverso la pittura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Martedi 2 Giugno dalle ore 17, ai piedi del maestoso salice “Faustin” in via Olmo 44 a Tribano, si terrà un laboratorio pittorico conviviale aperto a tutti, pensato come momento di rigenerazione e benessere attraverso l’arte.Il laboratorioUn’esperienza all’insegna della condivisione e del tempo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Laboratorio pittorico conviviale sotto il salice “Faustin” a TribanoDomenica 10 maggio dalle ore 17, ai piedi del maestoso salice “Faustin” in Via Olmo 44 a Tribano, si terrà un laboratorio pittorico conviviale aperto... Formazione tecnica e mobilità, studenti del Del Prete Falcone in laboratorio a TorinoTarantini Time Quotidiano L’Istituto Del Prete Falcone consolida il proprio modello didattico basato sull’apprendimento esperienziale attraverso... Si parla di: Laboratorio pittorico conviviale sotto il salice Faustin a Tribano il 10 maggio 2026. Laboratorio pittorico conviviale sotto il salice Faustin a TribanoDomenica 10 maggio dalle ore 17, ai piedi del maestoso salice Faustin in Via Olmo 44 a Tribano, si terrà un laboratorio pittorico conviviale aperto a tutti, pensato come momento di rigenerazione e ... padovaoggi.it Laboratorio pittorico aperto a tuttiLaboratorio pittorico conviviale ai piedi del maestoso Salice Faustin domenica 21 Settembre dalle ore 16. Passeremo un pomeriggio di rigenerazione in una totale armonia di Bene-Essere nella ... padovaoggi.it