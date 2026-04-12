Gli studenti dell’Istituto Del Prete Falcone hanno partecipato di recente a un’attività di formazione tecnica in un laboratorio a Torino. L’istituto ha continuato a sviluppare il suo modello didattico, che prevede l’apprendimento attraverso esperienze pratiche, anche fuori dall’aula. La scuola collabora con realtà specializzate del settore per offrire opportunità di crescita professionale ai propri studenti.

Tarantini Time Quotidiano L’Istituto Del Prete Falcone consolida il proprio modello didattico basato sull’apprendimento esperienziale attraverso attività fuori sede e collaborazioni con realtà altamente specializzate. Le sedi di Sava e San Marzano di San Giuseppe partecipano a un percorso formativo che coinvolge la Fondazione ITS Academy Mobilità Sostenibile Aerospazio Meccatronica Piemonte, con l’obiettivo di integrare la formazione scolastica con esperienze operative in contesti industriali. Le attività si svolgono nei laboratori dell’ITS Aerospazio di Torino, dove gli studenti sono impegnati in lavorazioni legate alla meccanica e alla meccatronica.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Formazione tecnica e mobilità, studenti del Del Prete Falcone in laboratorio a Torino

La scuola diventa un set cinematografico: una sala cinema e un laboratorio fotografico e video all’IISS Del Prete-Falcone di San Marzano di San GiuseppeSi tratta di novità importanti, in un’epoca dominata dalla comunicazione dei linguaggi multimediali e audiovisivi che occupano un posto di primo...

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