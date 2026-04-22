Laboratorio pittorico conviviale sotto il salice Faustin a Tribano

Domenica 10 maggio, alle ore 17, si svolgerà un laboratorio pittorico conviviale sotto il salice “Faustin” in Via Olmo 44 a Tribano. L’evento è aperto a tutte le persone interessate e si terrà ai piedi di un grande albero nel centro del paese. L’iniziativa prevede un momento di incontro e di espressione artistica, con l’obiettivo di favorire la socializzazione attraverso la pittura.

Domenica 10 maggio dalle ore 17, ai piedi del maestoso salice “Faustin” in Via Olmo 44 a Tribano, si terrà un laboratorio pittorico conviviale aperto a tutti, pensato come momento di rigenerazione e benessere attraverso l’arte.Il laboratorioUn’esperienza all’insegna della condivisione e del tempo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Barry Lyndon: Kubrick, Constable e il cinema pittoricoLo sviluppo di un gusto pittorico nell’arte cinematografica non è certo esclusiva di un regista noto come Stanley Kubrick, eppure questi è stato... Leggi anche: Esperimusme: "Sotto la lente: laboratorio di microscopia"