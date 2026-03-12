Volantini e tre ore di assemblea per il No durante le lezioni | l' ultima vergogna nelle scuole

Nelle scuole si sono svolte assemblee di tre ore e sono stati distribuiti volantini per sostenere il No alla riforma della giustizia. Le attività si sono svolte durante le ore di lezione e hanno coinvolto studenti e docenti. Questa iniziativa si aggiunge ad altre azioni di propaganda, tra minacce, atti vandalici e diffusione di bufale, tutte legate alla stessa campagna.

Dopo le minacce, gli atti vandalici e le bufale, il fronte del No alla riforma della giustizia continua la sua opera di propaganda anche nelle scuole. Già ieri avevamo segnalato il caso della scuola di Firenze, che ha sollevato non poche polemiche, ma non è l'unico. Sul suo profilo Instagram, infatti, Nicola Porro ha condiviso un avviso della Flc Cgil del Lazio - il sindacato dei lavoratori del settore scolastico - rivolto a tutto il personale docenti e Ata "di ogni ordine e grado", chiamati a riunirsi il 17 marzo in un' assemblea online di ben tre ore per "le regioni del no". In orario di servizio e lezione, ovviamente. Non vogliamo certo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Volantini e tre ore di assemblea per il No durante le lezioni: l'ultima vergogna nelle scuole Articoli correlati Dopo l’ultima Assemblea il Pd smetta di dare lezioni sull’astensionismoI dirigenti del partito convocano l'assemblea raramente e quando questo avviene, come domenica scorsa, non partecipa neppure la metà dei membri. Leggi anche: Tensione al liceo Villari, volantini neofascisti e scontro con gli studenti durante l’assemblea