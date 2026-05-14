La Vuelle crolla contro Rimini travolta da fisicità e rimbalzi | benzina finita e partita in ‘folle’

La squadra di casa ha subito una pesante sconfitta contro Rimini, che si è imposta grazie alla sua fisicità e alla maggiore aggressività sotto canestro. La partita, giocata il 14 maggio 2026, si è conclusa con un risultato netto, con la Vuelle mai riuscita a entrare in partita dopo aver mostrato una buona prestazione solo pochi giorni prima. La squadra ha evidenziato una mancanza di energie e di lucidità, portando a una sconfitta che ha sorpreso gli spettatori presenti.

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Rimini, 14 maggio 2026 – Una disfatta. Non c’è altro modo di descrivere una sconfitta che arriva inattesa, almeno in queste proporzioni, senza essere mai stati veramente in partita dopo la bella prestazione offerta tre giorni fa alla Vitrifrigo Arena. Inspiegabile, se non con un crollo fisico, mentre Rimini aveva così tanta birra in corpo da non sembrare accusare nemmeno una stilla di fatica in nessuno dei suoi uomini. Leka riconferma la sua scelta nel turn-over degli stranieri: schiera Andrew Smith, che in garadue gli ha permesso di cambiare l’assetto del pacchetto lunghi, e lascia fuori Jazz Johnson, un ex ancora apprezzato da queste parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Vuelle crolla contro Rimini travolta da fisicità e rimbalzi: benzina finita e partita in ‘folle’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il post-partita. Strobl sul calo finale: "La benzina è finita»La salvezza era lì ad un passo, mancava veramente poco, sarebbe stato sufficiente resistere un paio di minuti, segnare un paio di canestri ed era... Contro Rimini classe e carattere. Vuelle, una squadra con l’elmetto: nessuno se lo toglie fino all’ultimo"Una vittoria importante non solo per i due punti ma per avere dimostrato con quale fame e con quali contenuti tecnici giocano i nostri ragazzi". La Vuelle crolla contro Rimini travolta da fisicità e rimbalzi: benzina finita e partita in folleLa disfatta che non t’aspetti dei biancorossi che subiscono il ritmo e la verve agonistica dei romagnoli. I liberi di Lucarelli e la tripla di Bertini tengono in scia Pesaro, ma è troppo poco per risa ... msn.com Vuelle: coraggio, fisico e tecnica. Il derby con Rimini torna in paritàPesaro: casa dolce casa. Prova corale dei biancorossi che conducono sempre e respingono il ritorno dei romagnoli nel terzo quarto ... ilrestodelcarlino.it