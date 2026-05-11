Il post-partita Strobl sul calo finale | La benzina è finita
La salvezza era lì ad un passo, mancava veramente poco, sarebbe stato sufficiente resistere un paio di minuti, segnare un paio di canestri ed era fatta, ma nel caso di Pistoia è più facile a dirsi che a farsi. La squadra nel finale di partita è crollata fisicamente perdendo anche di lucidità, Ruvo ha colto il momento e non si è lasciata sfuggire l’occasione. "Una sconfitta deludente – afferma coach Pete Strobl – perché avevamo la vittoria in pugno, ma nel finale siamo rimasti a corto di benzina. L’assenza di Saccaggi in queste due partite è stata pesante, ma essere riusciti a tenere testa a Ruvo di Puglia in queste due partite mi rende orgoglioso, dobbiamo voltare pagina e pensare a gara 5".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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IL POST-PARTITA. Strobl può sorridere: "In questa squadra ci sono dei guerrieri»Strobl sorride per il punto dell’1-1, ma ciò che lo rende più felice è la prestazione d’orgoglio che la sua Estra ha saputo tirare fuori.
Argomenti più discussi: Delusione post gara-4, ma coach Strobl guarda avanti: Abbiamo già vinto a Ruvo. Possiamo rifarlo; Cominciano i Playout per l’Estra Pistoia. Strobl: Contro Ruvo di Puglia una grande sfida; Estra, coach Strobl risponde a Rajola: Non mi lamenterò mai degli arbitri; Estra, coach Strobl elogia i suoi: Siamo una squadra di autentici guerrieri.
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