La salvezza era lì ad un passo, mancava veramente poco, sarebbe stato sufficiente resistere un paio di minuti, segnare un paio di canestri ed era fatta, ma nel caso di Pistoia è più facile a dirsi che a farsi. La squadra nel finale di partita è crollata fisicamente perdendo anche di lucidità, Ruvo ha colto il momento e non si è lasciata sfuggire l’occasione. "Una sconfitta deludente – afferma coach Pete Strobl – perché avevamo la vittoria in pugno, ma nel finale siamo rimasti a corto di benzina. L’assenza di Saccaggi in queste due partite è stata pesante, ma essere riusciti a tenere testa a Ruvo di Puglia in queste due partite mi rende orgoglioso, dobbiamo voltare pagina e pensare a gara 5".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. Strobl sul calo finale: "La benzina è finita»

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IL POST-PARTITA. Strobl può sorridere: "In questa squadra ci sono dei guerrieri»Strobl sorride per il punto dell’1-1, ma ciò che lo rende più felice è la prestazione d’orgoglio che la sua Estra ha saputo tirare fuori.

Argomenti più discussi: Delusione post gara-4, ma coach Strobl guarda avanti: Abbiamo già vinto a Ruvo. Possiamo rifarlo; Cominciano i Playout per l’Estra Pistoia. Strobl: Contro Ruvo di Puglia una grande sfida; Estra, coach Strobl risponde a Rajola: Non mi lamenterò mai degli arbitri; Estra, coach Strobl elogia i suoi: Siamo una squadra di autentici guerrieri.

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