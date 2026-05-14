La vostra auto usata per una rapina finto carabiniere prova a truffare due anziani ma viene denunciato

Un uomo si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri di Monza nel tentativo di truffare due anziani residenti a Lesmo. La vittima, una coppia di anziani, è stata avvicinata da un individuo che sosteneva di essere un ufficiale delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di ottenere denaro o informazioni. L’uomo è stato successivamente denunciato dalle forze dell’ordine per tentata truffa.

Si è finto maresciallo dei carabinieri di Monza per cercare di truffare una coppia di anziani residenti a Lesmo, comune brianzolo. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno portato alla denuncia di un 21enne, originario di Palermo, lo scorso 9 maggio. L’operazione ha preso il via a.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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