La sua auto è stata usata in una rapina in gioielleria | ancora una truffa del ' finto carabiniere'

Un'auto è stata coinvolta in una rapina in gioielleria, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine. I carabinieri di Ferrara stanno proseguendo le indagini per identificare i responsabili di questa truffa, che si inserisce in un quadro più ampio di reati di natura predatoria e truffe rivolte principalmente a persone anziane. Le autorità continuano a lavorare per garantire la sicurezza nel territorio.

Continua l’impegno dei carabinieri di Ferrara nel contrasto ai reati predatori e alle truffe in danno di persone anziane. Mercoledì 4 marzo, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, responsabile di una truffa aggravata ai danni di un anziano residente a Poggio Renatico. L'operazione è scattata intorno alle 11, quando una pattuglia in servizio preventivo ha individuato, nei pressi della stazione ferroviaria di Ferrara, un’auto sospetta. Il controllo in banca dati ha confermato i dubbi dei militari: il veicolo era già segnalato per il coinvolgimento in precedenti truffe. I carabinieri hanno quindi deciso di seguire l’auto senza mai perderla di vista. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

"E' coinvolto un suo parente", finto carabiniere inventa una rapina in una gioielleria del centro per farsi consegnare i gioielliANCONA - Un finto Carabiniere ha contattato un’anziana, residente nel capoluogo, chiedendole di consegnare i gioielli custoditi in casa per una...

Leggi anche: "La sua auto è stata coinvolta in una rapina": si finge carabiniere per truffare una 99enne

«La targa della sua auto è stata usata per una rapina», 84enne consegna tutto l'oro e 500 euro al 'maresciallo' per un controllo: ma è una truffaCLAUZETTO - Allarme truffe agli anziani anche nello Spilimberghese. Mercoledì numerose potenziali vittime hanno contattato i Carabinieri segnalando di aver ricevuto telefonate ... ilgazzettino.it

