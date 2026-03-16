La Volta Buona pagelle del 16 marzo | i bimbi di Enrica Bonaccorti 8 la madre di Valeria Marini contro Frassica 4

Nella puntata de La Volta Buona del 16 marzo si sono trattati vari argomenti, tra cui i bambini di Enrica Bonaccorti valutati con un voto 8, e la madre di Valeria Marini, che ha criticato Nino Frassica assegnandogli un voto 4. Sono stati ricordati i funerali dell’attrice e sono stati discussi i trascorsi di Marco Baldini. La lite tra Valeria Marini e Frassica sembra aver avuto una conclusione, nonostante le interferenze di Gianna Orrù.

Dai funerali di Enrica Bonaccorti al passato di Marco Baldini, fino alla querelle tra Valeria Marini e Nino Frassica a cui sembra che – finalmente – sia stato messo un punto, nonostante le interferenze della madre Gianna Orrù. La Volta Buona torna in onda ed è il solito milkshake ipercalorico che catapulta il pubblico in una dimensione altra, tra il serio e il faceto, senza dimenticare il buon Sal Da Vinci in sottofondo. Monsignor Staglianò parla di Enrica Bonaccorti. Voto: 7. Si parla ancora di Enrica Bonaccorti e sì, nonostante la sovrabbondanza di salotti interessati all’argomento, talvolta con tono fin troppo patetico, è un bene che sia sulla bocca di tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 16 marzo: i bimbi di Enrica Bonaccorti (8), la madre di Valeria Marini contro Frassica (4) Articoli correlati La Volta Buona, pagelle del 10 marzo: la Marini non perdona Frassica (5), Biggio travolge tutti (8)La Volta Buona non si smentisce e anche nella puntata del 10 marzo regala spunti interessanti di gossip, argomenti di discussione e tante notizie. Leggi anche: La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8) Contenuti e approfondimenti su Volta Buona Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8); La Volta Buona, pagelle 13 marzo: l’eredità di Enrica Bonaccorti (10), Balivo bacchetta l’ex marito (8); La Volta Buona, pagelle del 6 marzo: Gianna Pratesi e il due di picche ad Alain Delon (9), Sal Da Vinci pronto per l’Eurovision (7); Pisa-Cagliari 3-1, le pagelle: Zappa dorme due volte, ingenuo Obert. La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Balivo in lacrime per Enrica Bonaccorti (9), il ricordo di Magalli (8)La Volta Buona, pagelle del 12 marzo: Caterina Balivo in lacrime per la morte di Enrica Bonaccorti, il ricordo commovente di Giancarlo Magalli. dilei.it La Volta Buona, pagelle 13 marzo: l’eredità di Enrica Bonaccorti (10), Balivo bacchetta l’ex marito (8)A La Volta Buona Caterina Balivo rende omaggio a Enrica Bonaccorti: tra ricordi, filmati e testimonianze, lo studio si emoziona ricordando la sua tv elegante e il segno lasciato nella storia ... dilei.it «Nel momento in cui stavo per farla finita, un barbone ha cercato di aggredirmi e io mi sono ripreso e ho capito che dovevo riprendermi. L'ho cercato per ringraziarlo di avermi salvato al vita, ma non l'ho più ritrovato». Marco Baldini, ospite a La Volta Buona, ha - facebook.com facebook