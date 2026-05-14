Oggi si svolge all’università La Sapienza la visita di Papa Leone XIV, evento atteso da tempo. La presenza del Papa rappresenta il primo incontro ufficiale con l’ateneo dopo 17 anni, poiché nel 2008 il predecessore di Leone XIV aveva annullato un suo viaggio a causa di proteste. Secondo il rettore, il Papa avrebbe instaurato un rapporto di particolare simpatia con i giovani presenti all’università. La manifestazione si svolge senza incidenti.

Si terrà oggi la visita a lungo attesa di Papa Leone XIV all’università La Sapienza. Parliamo di un evento importante, visto che l’ultima volta, nel 2008, Ratzinger fu costretto ad annullare la visita a causa delle proteste. È quindi opportuno fare un salto all’indietro di 17 anni ricordando che, fin dal novembre dell’anno prima, 67 docenti avevano firmarono una lettera in cui definivano «incongrua» la presenza del Vescovo di Roma. Ma non solo, perché i collettivi studenteschi di sinistra diedero il proprio contributo, prendendo parte a scontri e occupazioni. In sostanza, la Santa Sede di volersi intromettere nella vita accademica. A causa delle grandi contestazioni e del clima di tensione, alla fine il Vaticano decise di declinare l’invito per il 15 gennaio 2008.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La visita di Leone XIV a La Sapienza, nessun tumulto dopo 17 anni. Fisichella: “Simpatia particolare tra il Papa e i giovani”

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