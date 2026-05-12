Una nuova produzione cinematografica prenderà vita con Florence Pugh nel ruolo principale e anche come produttrice. L’attrice, nota per aver partecipato al franchise di Dune e candidata all’Oscar, sarà protagonista dell’adattamento del romanzo fantasy “The Midnight Library”. La regia del film sarà affidata a Garth Davis, noto per il suo lavoro sul film Lion. La pellicola è attualmente in fase di sviluppo.

Possiamo rivelare che Florence Pugh, candidata all’Oscar ( franchise di Dune ), sarà protagonista e produttrice del film fantasy The Midnight Library, che sarà diretto da Garth Davis, regista di Lion. Scopriamo tutti i dettagli della nuova pellicola, pronta per la croisette. Il progetto pronto per Cannes. In questo kolossal dal budget elevato, dal titolo The Midnight Library, definito una “lettera d’amore alla vita”, Pugh, secondo la sinossi, interpreterà Nora Seed, una donna che si ritrova in una biblioteca sospesa tra la vita e la morte, con la possibilità di sperimentare tutte le vite che avrebbe potuto vivere. Studiocanal e Blueprint Pictures sono dietro al progetto, che la prima presenterà al mercato di Cannes.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Florence Pugh sarà protagonista e produttrice dell’adattamento di “The Midnight Library”

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