Orgoglio e Pregiudizio svelato il teaser trailer della nuova miniserie Netflix tratta dal romanzo di Jane Austen

Sanremo, Fulminacci: "Non demonizzo matrimoni e figli, ma la società è cambiata. Io sfortunato? Sì, ma solo nelle piccole cose" Dietro questo nuovo adattamento seriale di “Orgoglio e pregiudizio” c'è la penna della scrittrice e sceneggiatrice inglese Dolly Alderton e la serie è attualmente in lavorazione. Dietro la macchina da presa, invece, c'è Euros Lyn (Heartstopper). Ma scopriamo qualcosa in più sul nuovo “Orgoglio e pregiudizio” di Netflix. Il romanzo di Orgoglio e pregiudizio racconta la storia di cinque sorelle alle prese con un marito da trovare nella provincia inglese di fine Settecento. La famiglia Bennet, infatti, ha cinque figlie, Jane, Elizabeth, Mary, Catherine e Lydia e l'obiettivo della loro mamma, la signora Bennet, è quello di vedere ognuna delle sue figlie sposate vista la mancanza di un figlio maschio che possa diventare erede della tenuta nell'Hertfordshire. 🔗 Leggi su Today.it

Orgoglio e pregiudizio: Emma Corrin e Jack Lowden sono Elizabeth e Mr Darcy nel trailer della miniserieEmma Corrin e Jack Lowden interpretano Elizabeth e Mr Darcy nel trailer della nuova miniserie di Netflix.

Leggi anche: "Monarch: Legacy of Monsters 2", svelato il teaser trailer della nuova stagione

Temi più discussi: Orgoglio e Pregiudizio: ecco cosa ha svelato Netflix; Orgoglio e Pregiudizio: Netflix svela il teaser trailer della miniserie; Peaky Blinders: ecco perché Duke Scelby cambierà interprete; Breaking Bad: l’episodio Ozymandias perde un primato unico.

Orgoglio e Pregiudizio serie Netflix: trama, uscita, cast e streamingOrgoglio e Pregiudizio su Netflix: trama, cast completo, data di uscita, numero di episodi e tutte le anticipazioni sulla nuova serie TV tratta dal romanzo di Jane Austen. daninseries.it

Orgoglio e Pregiudizio, ecco la nuova serie Netflix già pronta a far discutereNetflix ci ha finalmente presentato Orgoglio e Pregiudizio: ecco il primo teaser della nuova, attesissima serie ... serial.everyeye.it

«Una volta per generazione, un gruppo di persone ha l'opportunità di raccontare di nuovo questa storia meravigliosa, e mi sento molto fortunata di farne parte. Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen è il modello di riferimento di ogni commedia romantica: è stat - facebook.com facebook