La Val Bidente punta sul turismo dei camperisti

La Valle del Bidente sta cercando di attrarre un numero crescente di camperisti, puntando sul turismo itinerante. L’obiettivo è sviluppare un’offerta dedicata a chi viaggia in camper, con servizi e aree di sosta adeguate. La zona si sta organizzando per diventare una meta riconoscibile per questo tipo di visitatori, cercando di valorizzare le attrattive locali e migliorare l’accoglienza.

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La Valle del Bidente si vuole caratterizzare sempre più come area di interesse per i camperisti. Infatti l’amministrazione comunale di Civitella sta accelerando sulla realizzazione o la ristrutturazione di aree di sosta adatte ai fruitori del camper che sempre più numerosi risalgono dalla pianura la Val Bidente, in direzione dei paesi e dei centri minori della collina e delle emergenze turistiche, come il Parco nazionale e la diga di Ridracoli. "Abbiamo realizzato di recente a Civorio, nella valle del torrente Borello, un’area – precisa l’assessore al turismo Francesco Samorani – per permettere la sosta ai numerosi fruitori della zona attirati dalla cascata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Val Bidente punta sul turismo dei camperisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Padel, la "Winter Cup" di Bobo Vieri arriva in val Bidente: doppio appuntamento a MeldolaIn ciascuna tappa, ognuna basata su un diverso livello di gioco, le migliori coppie guadagneranno il pass per poter partecipare a una delle tre fasi... L’Aquila punta sul turismo: nasce la nuova ciclabile Amiternum? Cosa sapere L'Aquila approva il progetto della nuova pista ciclabile verso l'area di Amiternum. Argomenti più discussi: La Val Bidente punta sul turismo dei camperisti; Sinergia per la salute: Lions Club Forlì Valle del Bidente e Futura potenziano il reparto di Medicina Interna con un ecografo portatile; ‘Agribike Romagna’: operatori in rete. ’Turismo Responsabile’ sbarca in val BidenteLa Valle del Bidente ospita per la prima volta una tappa di ‘IT.A.CÀ 2025 il Festival del Turismo Responsabile’ dal 5 al 7 settembre dove protagonisti saranno Civitella, Galeata e Santa Sofia, con tre ... ilrestodelcarlino.it