La Val Bidente punta sul turismo dei camperisti
La Valle del Bidente sta cercando di attrarre un numero crescente di camperisti, puntando sul turismo itinerante. L’obiettivo è sviluppare un’offerta dedicata a chi viaggia in camper, con servizi e aree di sosta adeguate. La zona si sta organizzando per diventare una meta riconoscibile per questo tipo di visitatori, cercando di valorizzare le attrattive locali e migliorare l’accoglienza.
La Valle del Bidente si vuole caratterizzare sempre più come area di interesse per i camperisti. Infatti l’amministrazione comunale di Civitella sta accelerando sulla realizzazione o la ristrutturazione di aree di sosta adatte ai fruitori del camper che sempre più numerosi risalgono dalla pianura la Val Bidente, in direzione dei paesi e dei centri minori della collina e delle emergenze turistiche, come il Parco nazionale e la diga di Ridracoli. "Abbiamo realizzato di recente a Civorio, nella valle del torrente Borello, un’area – precisa l’assessore al turismo Francesco Samorani – per permettere la sosta ai numerosi fruitori della zona attirati dalla cascata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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