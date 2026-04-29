L’Aquila punta sul turismo | nasce la nuova ciclabile Amiternum

L'Aquila ha approvato la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collegherà il centro urbano con l'area di Amiternum. Il progetto prevede la costruzione di un percorso che si estende verso i siti storico e naturalistici della zona, con l’obiettivo di favorire il turismo e migliorare l’accesso a queste aree. La pista sarà realizzata lungo un itinerario che attraversa parti della campagna circostante.

? Cosa sapere L'Aquila approva il progetto della nuova pista ciclabile verso l'area di Amiternum.. L'opera mira a collegare il centro urbano ai siti storico-naturali del territorio.. L’approvazione del progetto Amiternum su due ruote a L’Aquila segna un punto di svolta per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio locale, secondo quanto riferito da Livio Vittorini. Il piano approvato non si limita alla semplice realizzazione di una nuova pista ciclabile, ma punta a integrare il patrimonio storico-naturalistico con percorsi moderni. La proposta mira a rendere l’area di Amiternum molto più accessibile, trasformandola in un nodo centrale all’interno dei circuiti di visita della città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila punta sul turismo: nasce la nuova ciclabile Amiternum Notizie correlate Cremona punta sul turismo: 14,5 milioni per una nuova rete ciclabileUn investimento di 14,5 milioni di euro mira a trasformare la mobilità e l’economia dell’entroterra cremonese attraverso la creazione di una vasta... Gagliardi sul match a L’Aquila: "La Maceratese punta su se stessa""L’Aquila è una squadra forte e ci attende una gara impegnativa, però la Maceratese ha dimostrato anche nelle ultime partite difficili di potersela... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro e contrasto al caporalato, sottoscritto all’Aquila un protocollo d’intesa; Crans Montana, a L'Aquila il punto sulla sicurezza nei locali: discussioni su controlli e regole; Carcere e Futuro al Cinema Aquila il 5 maggio; Comitato civico per L'Aquila sicura. Sicurezza sul lavoro, firmato protocollo in Prefettura all'Aquila(ANSA) - L'AQUILA, 24 APR - Un monitoraggio stabile sugli infortuni nei luoghi di lavoro e sulle malattie professionali, insieme a un rafforzamento delle attività di prevenzione, formazione e contrast ... msn.com Referendum, L'Aquila Coraggiosa a Bertolaso, 'irrispettoso sul sisma'Il movimento politico L'Aquila Coraggiosa critica le dichiarazioni di Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile all'epoca del terremoto del 2009, intervenuto nella campagna per il referendum ... ansa.it Leggi su Tgr Abruzzo Comitato civico per L'Aquila sicura Subito un centinaio di adesioni al banchetto in centro, si punta a sbloccare il controllo di vicinato - facebook.com facebook