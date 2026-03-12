Padel la Winter Cup di Bobo Vieri arriva in val Bidente | doppio appuntamento a Meldola

In ciascuna tappa, ognuna basata su un diverso livello di gioco, le migliori coppie guadagneranno il pass per poter partecipare a una delle tre fasi finali della manifestazione La "Bobo Cup 2026" torna in val Bidente. Al circolo tennis e padel di Meldola, in piazzale della Libertà 18, si terranno infatti due tappe preliminari della celebre manifestazione sportiva ideata dall'ex attaccante dell'Inter e della nazionale, Christian Vieri. Dopo aver ospitato la versione estiva, a Meldola per la prima volta ecco quella invernale. In ciascuna tappa, ognuna basata su un diverso livello di gioco, le migliori coppie guadagneranno il pass per poter partecipare a una delle tre fasi finali nazionali della manifestazione e sfidare così Bobo Vieri and friends. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

