Una truffa legata all’intelligenza artificiale si sta diffondendo su Vinted, con venditori che vengono ingannati da foto false di danni ai capi di abbigliamento. La notizia riguarda specificamente immagini contraffatte che vengono utilizzate per convincere gli acquirenti della presenza di difetti sui prodotti. La situazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le frodi online nel settore dell’usato.

La pioggerella di questa mattina a Parma, con il termometro fermo su 9 gradi e una probabilità di precipitazioni del 95%, sembra quasi un presagio naviga nel mondo dell’e-commerce della seconda mano. Su piattaforme come Vinted, la vendita di abiti usati ha raggiunto livelli di valore che sfidano l’idea comune dello scambio tra privati: non si tratta più solo di pochi euro, ma di transazioni che possono arrivare a diverse centinaia di euro per capi vintage o firmati. È proprio in questa fascia di prezzo elevato che si è insinuata una nuova minaccia digitale. I truffatori stanno utilizzando software di intelligenza artificiale per generare immagini finte di oggetti danneggiati, ingannando i venditori affinché accettino rimborsi ingiustificati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa AI: foto false di danni ingannano venditori su Vinted

Articoli correlati

Le foto alterate con l'Ai: come riconoscere la nuova truffa di Vintede truffe arrivano anche sulla piattaforma Vinted, sempre più utilizzata per la compravendita di abiti, accessori e oggetti di seconda mano.

Nuovi file Epstein online: attenzione alle foto false generate con l’IA che ingannano tuttiNuovi documenti sul caso Jeffrey Epstein sono stati resi pubblici nelle ultime settimane, scatenando un’ondata di attenzione mediatica e social senza...

Contenuti e approfondimenti su Truffa AI foto false di danni ingannano...

Temi più discussi: La falsa intelligenza artificiale di Google Gemini promuove la truffa crittografica Google Coin.; Come difendersi dalle truffe informatiche: i consigli della Polizia postale - In Terris; L’autocarrozzeria clonata. Clienti pagano la caparra ma la macchina non c’è. Arrivano qui infuriati; L'ex bancario cade nel tranello nel sedicente investitore in bitcoin. Come difendersi dalle truffe telefoniche.

Attenzione alla nuova truffa della falsa riunione di lavoro, Microsoft lancia l’allarme: Non cliccate sui link di Teams, Zoom o Meet, servono per prendere il controllo del ...Link fraudolenti mascherati da Teams, Zoom o Meet possono prendere il controllo del tuo dispositivo. Microsoft lancia l'allarme ... ilfattoquotidiano.it

Truffe online, profili falsi con foto di dirigenti PoliziaTruffe online con foto false di dirigenti della Polizia di Stato. E' l'alert che arriva dalla Polizia Postale su nuovo raggiro che da alcune settimane sta prendendo di mira ignari cittadini. In molti, ... ansa.it

Abbiamo scoperto chi invia gli sms-truffa dei finti Cup | Milena Gabanelli - facebook.com facebook

Si allarga ulteriormente l'inchiesta su Banca Progetto: nelle scorse ore la Guardia di Finanza di Brescia, coordinati dalla Procura bresciana, ha sequestrato 21 milioni di euro per presunta truffa aggravata finalizzata a ottenere finanziamenti pubblici x.com