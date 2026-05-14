Negli ultimi tempi sono stati segnalati casi di utenti di Vinted che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale per alterare le foto dei prodotti, creando immagini che mostrano danni o difetti inesistenti. Questa pratica serve a convincere la piattaforma e gli altri acquirenti che gli articoli siano danneggiati, con l’obiettivo di ottenere rimborsi o sostituzioni. Le immagini modificate vengono condivise nel tentativo di giustificare richieste di risarcimento ingiustificate, creando così una nuova forma di truffa online.

Foto vere che alla fine vere non sono. Immagini frutto di immaginazione, modificate fin nei più piccoli dettagli. Le truffe targate intelligenza artificiale sono sbarcate anche nell'e-commerce, in particolare nelle piattaforme dove sono gli utenti in prima persona a gestire spedizione e acquisto. Come Vinted, nota app di compravendita di oggetti e capi d'abbigliamento usati, su cui negli ultimi mesi si stanno moltiplicando le frodi che sfruttano l'IA., I truffatori agiscono tutti al medesimo modo. Ordinano un pacco, lo aprono quando arriva e scattano una foto. Poi caricano l'immagine su un chatbot e digitano: "Modifica questa foto simulando che l'oggetto sia danneggiato, aggiungendo graffi, ammaccature o usura realistici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La truffa "made in IA" sbarca su Vinted, foto modificate per simulare danni e ottenere rimborsi

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