Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni di truffe su piattaforme di vendita online, dove utenti manipolano le foto dei prodotti con strumenti di intelligenza artificiale. Queste immagini ritoccate simulano danni come strappi, graffi e rotture, al fine di ottenere rimborsi ingiustificati. Le richieste di rimborso con immagini artificiali sono aumentate considerevolmente, e gruppi organizzati agiscono su larga scala per sfruttare questa strategia.

“Le richieste di rimborso manipolate dall’intelligenza artificiale hanno registrato un forte aumento, con gruppi organizzati che ora utilizzano questa tattica su larga scala per sopraffare le piattaforme di e-commerce”. È l’allarme lanciato dalla società di rilevamento delle frodi Forter, che inquadra un fenomeno che sta minando la sicurezza delle compravendite online. Al centro del mirino c’è Vinted, dove si sta diffondendo a macchia d’olio un meccanismo di frode basato sulla creazione di prove false tramite AI generativa. La dinamica della frode. Il modus operandi sfrutta uno dei pilastri dell’e-commerce “peer-to-peer”: la fiducia nelle prove fotografiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Foto ritoccate con l’AI per simulare strappi, graffi, rotture e difetti così da ottenere il rimborso”: è allarme per la nuova truffa su Vinted

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