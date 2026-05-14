La truffa dei buoni pasto il sequestro di 20 milioni di euro | a processo Edenred e due ex amministratori delegati

Il giudice per le udienze preliminari di Roma ha deciso di mettere a processo due ex amministratori delegati di Edenred Italia, azienda francese che si occupa di buoni pasto e ticket aziendali. La decisione arriva dopo il sequestro di 20 milioni di euro, legato a indagini sulla presunta truffa dei buoni pasto. La procedura giudiziaria riguarderà le accuse rivolte ai due ex dirigenti e alla società coinvolta.

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Il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di due ex amministratori delegati della filiale italiana di Edenred, società francese attiva nel settore dei buoni pasto e dei ticket aziendali. Le accuse sono di truffa aggravata, turbativa d’asta in concorso e illeciti amministrativi. Va a processo anche Edenred Italia: il giudice ha disposto l’inizio del procedimento per il prossimo 12 gennaio davanti al giudice monocratico della capitale. Opposta invece la decisione per altri due indagati, attuali vertici della società a rischio limitato: per loro è stato disposto il non luogo a procedere. Secondo l’accusa, i due ex amministratori delegati... 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Buoni pasto Edenred, l’Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominanteL’Antitrust ha avviato un’istruttoria per abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto contro Edenred. L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: “Abuso di posizione dominante”Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto: è questo il motivo per il quale l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei... Si parla di: Derby Roma - Lazio, il Tar: Partita ad alta tensione, giusto il Daspo per chi lancia fumogeni. La truffa dei buoni pasto, due a processo insieme alla società EdernredIl gup di Roma ha rinviato a giudizio due ex amministratori delegati della Società Edenred Italia, specializzata nei buoni pasto e ticket, per le accuse di truffa aggravata, turbativa d'asta in concor ... rainews.it Roma, buoni pasto PA: due ex manager Edenred rinviati a giudizio per truffaL’indagine riguarda la partecipazione a una gara Consip per l’affidamento del servizio dei ticket restaurant per la Pubblica Amministrazione. Le contestazioni si riferiscono a fatti avvenuti tra il 20 ... rainews.it