L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred | Abuso di posizione dominante

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento nei confronti di Edenred Italia e della società controllante, accusandole di aver abusato della loro posizione dominante nel settore dei buoni pasto. L’istruttoria è finalizzata a verificare eventuali pratiche anticoncorrenziali e si basa su segnalazioni riguardanti il comportamento delle aziende nel mercato di riferimento.

Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto: è questo il motivo per il quale l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred Italia srl e della controllante Edenred Se. Secondo l’Autorità, Edenred avrebbe attuato “una strategia per trasferire oneri ingiustificati sulla grande distribuzione, con la conseguenza di possibili maggiori costi per i consumatori “. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato spiega in una nota che, “dopo l’introduzione del limite normativo alle commissioni applicabili dalle società emittenti agli esercenti convenzionati per il rimborso dei buoni pasto, Edenred avrebbe attuato una complessa strategia per trasferire oneri del tutto ingiustificati sugli operatori della Grande Distribuzione Organizzata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: “Abuso di posizione dominante” Articoli correlati Milano-Cortina, Antitrust avvia istruttoria su Harmont & BlaineL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria ufficiale nei confronti della società Harmont & Blaine, accusata di... Milano-Cortina, Antitrust avvia istruttoria su Harmont & BlaineL’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha avviato un’istruttoria... Tutti gli aggiornamenti su L'Antitrust avvia istruttoria sui buoni... Discussioni sull' argomento Nuova batosta per Nordio: l’abuso di ufficio cancellato dal ministro è reato grave per Bruxelles; Alta velocità, via libera a nuove regole per l’accesso alla rete: si apre spazio a un terzo operatore. L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: Abuso di posizione dominanteL'Autorità accusa Edenred di imporre oneri ingiustificati alla Grande distribuzione con possibili maggiori costi per i consumatori ... ilfattoquotidiano.it Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Edenred Italia S.r.l. e della controllante Edenred SE per un presunto abuso di posizione dominante nel mer ... tg24.sky.it Corruzione e concussione: qual è la differenza Nella concussione il privato è vittima di un abuso di potere. Nella corruzione è complice di un p... - facebook.com facebook Nuova batosta per Nordio: l’abuso di ufficio cancellato dal ministro è reato grave per Bruxelles x.com