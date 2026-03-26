Buoni pasto Edenred l’Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un procedimento ufficiale contro Edenred, accusandola di aver abusato della propria posizione dominante nel settore dei buoni pasto. L'indagine riguarda le pratiche commerciali adottate dall'azienda e la possibilità che abbiano limitato la concorrenza nel mercato di riferimento. La decisione segue una serie di segnalazioni e analisi relative al settore dei servizi di welfare aziendale.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto contro Edenred. Secondo l’Autorità, infatti, Edenred Italia Srl e Edenred SE attuerebbero una strategia per trasferire oneri ingiustificati sulla grande distribuzione, con la conseguenza di possibili maggiori costi per i consumatori. Sempre nella nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si spiega come, dopo l’introduzione del limite normativo alle commissioni applicabili dalle società emittenti agli esercenti convenzionati, Edenred avrebbe attuato una strategia per trasferire oneri ingiustificati su operatori della grande distribuzione organizzata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Buoni pasto Edenred, l’Antitrust avvia istruttoria per abuso di posizione dominante Articoli correlati L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: “Abuso di posizione dominante”Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto: è questo il motivo per il quale l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei... Buoni pasto Edenred, Antitrust avvia istruttoria: abuso di posizione dominante, maggiori costi su consumatoriSecondo l'Antitrust, Edenred avrebbe imposto "condizioni penalizzanti" agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata. Contenuti e approfondimenti su Buoni pasto Temi più discussi: Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto; Lo Spazio Franco festeggia otto anni di teatro; La società di trading tedesca Entrix chiude un round da 43 milioni. Un capitale che ci consentirà di allargarci in Ue e rafforzarci in Italia; Vittima e carnefice, il dialogodella dittatura. Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL'ipotesi dell'Autorità è che sia stato violato l'articolo 102 Tfue per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pas ... tg24.sky.it Edenred, istruttoria Antitrust sui buoni pasto: nel mirino costi e rimborsi dei ticket restaurant e l’impatto sui consumatoriL’Autorità contesta una riorganizzazione dei sistemi di pagamento dei ticket restaurant e un allungamento dei tempi di rimborso che avrebbero aumentato i costi per la grande distribuzione con effetti ... corriere.it L'Antitrust avvia l'istruttoria sui buoni pasto Edenred. Presunto abuso di posizione dominante, oneri su Gdo e maggiori costi su consumatori. #ANSA - facebook.com facebook L'Antitrust avvia l'istruttoria sui buoni pasto Edenred. Presunto abuso di posizione dominante, oneri su Gdo e maggiori costi su consumatori. #ANSA x.com