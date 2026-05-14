La tragedia avvenuta nelle Maldive ha coinvolto cinque italiani, di cui quattro sono stati trovati deceduti dopo un’immersione nell’atollo di Vaavu. Le autorità stanno conducendo indagini per capire le cause di quanto accaduto, mentre le ricerche dei corpi continuano. Si sa che l’ambiente sottomarino presenta rischi legati alla presenza di ossigeno tossico a certe profondità, specialmente se la miscela respiratoria non è corretta. Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato alla morte di tutti i partecipanti.

Roma, 14 maggio 2026 – Mentre proseguono le ricerche dei corpi degli altri 4 italiani deceduti a seguito dell’immersione nell'atollo di Vaavu, restano da chiarire le cause della morte. Secondo i media locali, fatale sarebbe stata la “ tossicità dell'ossigeno”. Ma non è l’unica variabile da tenere in considerazione per cercare di capire cosa possa essere successo ai 5 sub italiani rimasti in fondo al mare. Di certo potrebbero aver giocato un ruolo non indifferente le condizioni meteorologiche: nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che l'ufficio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore. “L'Oceano Indiano non è il Mediterraneo che tutto sommato è un mare tranquillo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La tragedia delle Maldive. “Ossigeno tossico a certe profondità se la miscela non è adeguata. Strano che siano stati male tutti insieme”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cinque italiani morti alle Maldive, la tragedia durante un’immersione: «Esploravano grotte a 50 metri di profondità»

Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione: “Esploravano grotte in profondità, era in vigore l’allerta meteo”Tragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita.

Argomenti più discussi: Ten Dollars porta le Maldive a Cascina; Corse clandestine, auto a 200 all’ora e tre incidenti al giorno. Il vero volto del Gra.

Cinque turisti italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. Secondo le prime ricostruzioni, risultavano dispersi dopo l’escursione e i loro corpi sono stati ritrovati nel corso delle ricerche; al momento non sono state chia x.com

La tragedia delle Maldive. Ossigeno tossico a certe profondità se la miscela non è adeguata. Strano che siano stati male tutti insiemeI dubbi del dive master Maurizio Uras: prima di immergersi un sub controlla con l'ossimetro la miscela contenuta nella bombola e valuta la profondità da raggiungere, se erano esperti perché non lo avr ... quotidiano.net

Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in immersione: tra loro anche un venetoPADOVA – C’è anche una vittima padovana tra i cinque cittadini italiani morti alle Maldive durante un’immersione subacquea nell’ atollo di Vaavu. La tragedia si è consumata nei pressi di Alimathà, una ... nordest24.it