La terra continua a tremare | paura in Sicilia nuove scosse davanti alla costa

Nella mattinata di oggi, un nuovo sciame sismico si è verificato nel Messinese, con diverse scosse registrate al largo della costa tirrenica nord-orientale della Sicilia. La sequenza di eventi sismici ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale, che ha avvertito le vibrazioni in diverse zone della regione. Le autorità sono al lavoro per monitorare la situazione e valutare eventuali danni o rischi ulteriori legati a queste scosse. La terra continua a tremare in questa area della regione.

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Torna a tremare la terra in Sicilia. Dalla mattinata di oggi, giovedì 14 maggio, è in corso uno sciame sismico nel Messinese, con diverse scosse registrate al largo della costa tirrenica nord-orientale. I terremoti sono stati localizzati in mare davanti al comune di Falcone, in provincia di Messina, e sono stati avvertiti in varie località della zona. Secondo i dati dell’INGV, nel corso della giornata si sono verificate almeno quattro scosse comprese tra magnitudo 2.0 e 2.3. Pur trattandosi di eventi di lieve intensità, la sequenza ravvicinata ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali. Le scosse registrate nel corso della giornata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La terra continua a tremare”: paura in Sicilia, nuove scosse davanti alla costa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ULTIM'ORA FORTE TERREMOTO IN SICILIA: SCOSSA NETTAMENTE AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE Sullo stesso argomento Leggi anche: La terra continua a tremare, nuove scosse nel Calatino e a Ragalna Forti scosse di terremoto in Sicilia, paura a Messina e PalermoAGI - Due scosse di terremoto avvertite chiaramente a Messina e Palermo a pochi minuti di distanza con epicentro in entrambi i casi nel Mar Tirreno... Temi più discussi: Presto che è tardi Il Pnrr in Sicilia corre, ma nella direzione sbagliata; Azione Sicilia: Continua il nostro lavoro nei territori, il partito unito contro ogni personalismo; L'antica dimora salvata in Sicilia: ora è un (bio) resort in cui il tempo sembra fermarsi; Palermo trionfa ai David di Donatello, Rori Quattrocchi premiata come miglior attrice protagonista. Esprimo le più vive congratulazioni a Rori Quattrocchi e Margherita Spampinato per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti ai Premi David di Donatello. La #Sicilia continua a essere terra di arte, creatività e grandi eccellenze. #RegioneSiciliana @Regione_Sicil x.com Niscemi, la terra continua a franare: si cercano le responsabilitàAttorno crolli e cedimenti, lei ferma immobile, a pochi metri dal baratro. E la 'Croce' che contribuisce a dare il nome al quartiere più colpito dalla frana a Niscemi, il rione Sante Croci, che sembra ... rainews.it Legacoop, 'la Sicilia continua a patire una grave crisi idrica'Nonostante le recenti piogge autunnali, la Sicilia continua a patire una grave carenza idrica che sta mettendo in ginocchio il comparto agricolo. La situazione della diga Garcia e di altre ... ansa.it