La terra continua a tremare nuove scosse nel Calatino e a Ragalna

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel Calatino alle 18:04 dall'Ingv, con una magnitudo compresa tra 2.8 e 3.3. La terra ha continuato a tremare in diverse aree della regione, con ulteriori segnali di instabilità sismica. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali danni o feriti, mentre le autorità monitorano la situazione.

A Caltagirone il sisma è stato avvertito alla 18,04. Poco prima, alle 17,39, una scossa di magnitudo 2.6 è stata rilevata a 2 chilometri a sud ovest di Ragalna, ad una profondità di 5 chilometri Una nuova scossa di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata registrata dall'Ingv, alle ore 18:04, nel Calatino. Poco prima, alle 17:39, una scossa di magnitudo 2.6 è stata rilevata a 2 chilometri a sud ovest di Ragalna, ad una profondità di 5 chilometri. Ieri, nella zona sono state almeno quindici le scosse rilevate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la più forte di magnitudo 4.5, le altre tra magnitudo 1.2 e 2.7.

La terra continua a tremare in provincia di Arezzo: oltre 250 scosse dal 26 dicembreSansepolcro (Arezzo), 5 gennaio 2026 – Lo sciame sismico che accompagna la Valtiberina durante queste festività non si arresta.

Torna a tremare la terra in Romagna, ma solo per i sismografi: due lievi scosse di terremotoL'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma ha registrato due scosse di terremoto nel territorio romagnolo, Portico di Romagna e Casola...