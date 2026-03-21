forti scosse di terremoto in sicilia paura a messina e palermo

Due forti scosse di terremoto sono state avvertite a Messina e Palermo, entrambe a pochi minuti di distanza. Gli eventi sismici hanno avuto epicentro nel Mar Tirreno meridionale, di fronte a Messina. Le scosse sono state chiaramente percepite dalla popolazione nelle due città, senza segnalazioni di danni immediati. La terra ha tremato in modo distintivo nelle aree interessate.

AGI - Due scosse di terremoto avvertite chiaramente a Messina e Palermo a pochi minuti di distanza con epicentro in entrambi i casi nel Mar Tirreno meridionale di fronte a Messina. La scossa delle 2:46 di magnitudo 4.6 è avvenuta a una profondità di 29 km. Quella delle 2:49, di magnitudo 4.3, è avvenuta nella zona delle Isole Eolie (Messina) a una profondità di 11 km. Le scosse successive. Dopo le forti scosse di terremoto con epicentro il Mar Tirreno meridionale tra Messina e Palermo, di magnitudo 4.6 e 4.3, prosegue lo sciame sismico: una scossa di 3.0 si è avvertita nel Mar Tirreno meridionale alle 2:53 a una profondità di 11 km. 🔗 Leggi su Agi.it

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