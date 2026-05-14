La tappa campana del Giro d'Italia 2026 è costata alle casse pubbliche almeno 549mila euro
La tappa campana del Giro d’Italia 2026 ha comportato un investimento di almeno 549mila euro da parte delle istituzioni pubbliche. Nei giorni scorsi, la Regione e il Comune di Napoli hanno approvato le delibere necessarie a coprire le spese relative alla partenza e all’arrivo della corsa ciclistica. La somma comprende i costi sostenuti per l’organizzazione e la gestione dell’evento nella zona.
Regione Campania e Comune di Napoli nei giorni scorsi approvato le delibere per coprire i costi chiesti per partenza e arrivo della corsa ciclistica.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Giro d’Italia 2026: tra il Mummia Show e la tappa-evento per i 60 anni di SofidelLa Corsa Rosa non smette mai di stupire, e anche quest'anno promette di lasciare col fiato sospeso gli appassionati di ciclismo di tutta Europa.
Giro d’Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiScatta il Giro 2026 e lo farà con la Grande Partenza dalla Bulgaria: prima tappa totalmente pianeggiante e in mano ai velocisti.
Temi più discussi: Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Tappa 6 del Giro d’Italia 2026: Paestum, Napoli; Giovedì il Giro d’Italia approda in Campania; Giro d'Italia, oggi sesta tappa: orario, percorso e dove vederla.
Giro d'Italia 26, 6° Tappa: Paestum - Napoli, 141 Km Dopo l'epopea di ieri, tra l'epico e il comico, oggi frazione tranquilla tutta in terra campana con il tradizionale arrivo a Napoli, quest'anno però non più sul Lungomare Caracciolo ma a Piazza del Plebiscito, pr x.com
Giovedì 14 Maggio il Giro d’Italia 2026, in occasione della tappa campana, passerà per Acerra e seguirà lo stesso percorso dello scorso anno. La corsa arriverà da Pomigliano d’Arco percorrendo la Strada Provinciale Pomigliano-Acerra, per poi immettersi sul - Facebook facebook
Paestum-Napoli, dove passa la tappa di oggi del Giro d’Italia 2026: i paesi, le vie e quando arriva la corsaGiovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli. La Corsa Rosa proseguirà la propria ... oasport.it
Giro d’Italia, oggi la partenza da Paestum142 chilometri di storia, fatica e bellezza. Il 14 maggio il Giro d’Italia attraversa il cuore della Campania: dai templi millenari di Paestum fino al traguar ... gazzettadisalerno.it