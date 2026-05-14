La tappa campana del Giro d'Italia 2026 è costata alle casse pubbliche almeno 549mila euro

Da fanpage.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tappa campana del Giro d’Italia 2026 ha comportato un investimento di almeno 549mila euro da parte delle istituzioni pubbliche. Nei giorni scorsi, la Regione e il Comune di Napoli hanno approvato le delibere necessarie a coprire le spese relative alla partenza e all’arrivo della corsa ciclistica. La somma comprende i costi sostenuti per l’organizzazione e la gestione dell’evento nella zona.

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Regione Campania e Comune di Napoli nei giorni scorsi approvato le delibere per coprire i costi chiesti per partenza e arrivo della corsa ciclistica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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