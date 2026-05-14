La tappa campana del Giro d'Italia 2026 è costata alle casse pubbliche almeno 549mila euro

La tappa campana del Giro d’Italia 2026 ha comportato un investimento di almeno 549mila euro da parte delle istituzioni pubbliche. Nei giorni scorsi, la Regione e il Comune di Napoli hanno approvato le delibere necessarie a coprire le spese relative alla partenza e all’arrivo della corsa ciclistica. La somma comprende i costi sostenuti per l’organizzazione e la gestione dell’evento nella zona.

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