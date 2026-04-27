Giro d'Italia 2026 | tra il Mummia Show e la tappa-evento per i 60 anni di Sofidel
Il Giro d’Italia 2026 si prepara ad attraversare diverse regioni italiane, con un percorso ancora da definire. Tra gli eventi principali, ci sarà un appuntamento speciale dedicato ai 60 anni di un’azienda di produzione di carta, con una tappa che si svolgerà in un’area industriale. Durante questa edizione, sono previsti anche momenti di spettacolo come il Mummia Show, che accompagneranno le tappe principali.
La Corsa Rosa non smette mai di stupire, e anche quest'anno promette di lasciare col fiato sospeso gli appassionati di ciclismo di tutta Europa. L'edizione 109 prenderà il via in Bulgaria per arrivare in Italia, tanti gli eventi dal vivo e anche una tappa speciale nel Paper District di Porcari.🔗 Leggi su Fanpage.it
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