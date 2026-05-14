La Stazione di posta è già chiusa ma si spera possa riaprire entro il prossimo mese

La stazione di posta di piazzale Medaglie d’Oro, inaugurata lo scorso settembre e rivolta a persone senza fissa dimora, è stata chiusa a fine marzo. La riapertura è prevista entro circa un mese, anche se non ci sono ancora date ufficiali. La struttura aveva raccolto l’attenzione di molti, ma ora si trova temporaneamente fuori servizio. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi della chiusura o sui tempi di riapertura, lasciando in sospeso chi usufruiva di questo punto di assistenza.

ANCONA – La Stazione di posta di piazzale Medaglie d’Oro riaprirà. Si spera entro un mese. Eh sì. Perché, nella sorpresa un po’ di tutti, la struttura inaugurata lo scorso settembre e dedicata ai clochard e a tutti coloro che vivono in una situazione di difficoltà, è stata chiusa a fine marzo per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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